Atlético-MG contrata Alessandro O atacante Alessandro trocou o Cruzeiro, clube que defendeu no ano passado, pelo Atlético-MG. O jogador, de 29 anos, que foi apresentado nesta sexta-feira, assinou contrato até dezembro de 2004. Ele é dono dos direitos federativos e seu contrato com o Cruzeiro terminou no fim do ano passado. Sem chegar a um acordo salarial com a diretoria cruzeirense ? que teria proposto uma redução de R$ 20 mil em seus vencimentos mensais ?, o atacante ignorou a rivalidade entre os dois maiores clubes do Estado e nos últimos dias chegou a um acordo com os dirigentes do Atlético. ?Não é questão de cuspir no prato em que comeu. Mas agora é pensar daqui para frente?, disse o atleta, descartando qualquer desconforto em sua decisão, segundo ele, tomada por causa da ?demora? dos dirigentes do Cruzeiro. A contratação de Alessandro foi uma espécie de ?troco? atleticano. Recentemente, a diretoria investiu, sem sucesso, na contratação do atacante colombiano Aristizábal, arrematado mais tarde pelo rival. Os clubes disputam ainda a contratação do volante Claudinei, do América-MG. Conhecido pelas cambalhotas nas comemorações dos gols, Alessandro terá a difícil missão de substituir Marques ? que se transferiu para o Vasco ?, e deverá formar dupla de ataque com Guilherme.