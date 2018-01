Atlético-MG contrata Celso Roth O Atlético (MG) anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do técnico Celso Roth, até 31 de dezembro de 2003. Roth irá substituir Geninho, que na última semana rescindiu o seu contrato com o Galo para assumir o Corinthians. Ontem à noite, o ex-lateral esquerdo do Flamengo e da Seleção Brasileira, Júnior, recusou convite do presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil para dirigir o Atlético. Júnior, que era o primeiro nome da lista da diretoria alvinegra, telefonou para o dirigente mineiro e disse que preferiria continuar exercendo a função de comentarista esportivo do canal à cabo Sportv. O novo treinador do Galo será apresentado amanhã às 15 horas na sede do clube, no bairro de Lourdes, zona sul da capital mineira.