Atlético-MG contrata Fábio Júnior A diretoria do Atlético-MG anunciou no final da tarde desta quarta-feira a contratação do atacante Fábio Júnior, que pertence à Roma, da Itália, e vinha atuando pela equipe portuguesa do Vitória de Guimarães. O jogador, de 25 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo rival Cruzeiro, deverá assinar contrato com o clube alvinegro por três anos. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Galo, o Atlético adquiriu 30% dos direitos federativos do atacante. Os valores da negociação não foram divulgados. Fábio Júnior surgiu para o futebol nacional no Campeonato Brasileiro de 1998, quando atuava pelo Cruzeiro. Naquele ano, o time mineiro chegou à final da competição, que foi vencida pelo Corinthians. O desempenho do atacante o levou a ser vendido para a Roma por US$ 15 milhões. O jogador, que está na Europa, deverá se apresentar no CT de Vespasiano somente no final de semana ou no início da semana que vem. Ele, contudo, chega para ser o titular do ataque alvinegro, ao lado de Guilherme, pois Kim sofreu uma lesão na tíbia direita e ficará de fora dos gramados por pelo menos um mês. Nascido em São Pedro do Avaí (MG), Fábio Júnior iniciou sua carreira no Democrata de Governador Valadares e teve uma passagem pelo Palmeiras.