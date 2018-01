Atlético-MG contrata Fabio Júnior A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Fábio Júnior, pelo período de um ano. Esta será a segunda passagem de Fábio Júnior pelo clube alvinegro. Em 2003, ele vestiu a camisa do Galo e disputou 38 partidas, marcando 16 gols. O jogador fará exames médicos na próxima semana, mas ainda não há data prevista para sua apresentação. O atacante paraguaio Pablo Gimenez, de 23 anos, que estava no Club Guarani (PA), foi apresentado nesta sexta no Centro de Treinamentos de Vespasiano. O atleta, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, assinou contrato de empréstimo até o final do ano com o clube mineiro.