Atlético-MG contrata goleiro do Bangu A diretoria do Atlético-MG confirmou nesta terça-feira a contratação do primeiro reforço da equipe para a disputa da Copa dos Campeões e do Brasileiro, no segundo semestre. É o goleiro Eduardo, de 22 anos, que defendeu o Bangu no campeonato fluminense deste ano. Eduardo, que ainda define detalhes sobre salários com o clube mineiro, deverá ficar em Minas pelo menos até o fim do ano, por empréstimo. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro, Alexandre Kalil, o time também poderá adquirir metade do passe do jogador. Já o meia Ricardinho, do Sport, que estudava proposta salarial do Atlético para se transferir, recusou a oferta, considerando o valor muito baixo. No clube de Belo Horizonte, a ordem, conforme Kalil, é reduzir pelo menos à metade a folha salarial - que chega a R$ 1,5 milhão. Donos de altos salários, os atacantes Guilherme e Marques, o meia Djair e o goleiro Velloso, afastado até o fim do ano por contusão, já acertaram cortes nos vencimentos. O técnico Levir Culpi deu prosseguimento, nesta terça, aos preparativos para a estréia da equipe no Supercampeonato Mineiro, quinta-feira à noite, no Mineirão, contra a Caldense. O time não deve ter muitas novidades em relação ao que atuou nos últimos jogos das copas Sul-Minas e do Brasil. Apesar da contratação de Eduardo, o goleiro não está inscrito na competição e Milagres continua como titular. O único desfalque no grupo é o volante Gilberto Silva, que treina com a seleção brasileira na Espanha.