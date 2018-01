Atlético-MG contrata lateral do Flu A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira a contratação, por empréstimo de um ano, do lateral-esquerdo Marquinhos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. O jogador de 25 anos deverá ser o substituto de Ronildo, que foi liberado na semana passada pela diretoria do clube mineiro e deve acertar com a Ponte Preta. Fim de férias - O elenco do Atlético se reapresenta nesta segunda-feira, no centro de treinamento do clube, na região metropolitana de Belo Horizonte. O atacante Guilherme e o lateral-direito Mancini deverão ser as ausências. Guilherme, que estava emprestado ao Corinthinas, pediu à diretoria para adiar sua apresentação e Mancini, autor de 15 gols no último Brasileirão, acredita que seu vínculo contratual com o clube mineiro terminou no último dia 31 de dezembro. Além de Marquinhos, as caras novas na apresentação do Atlético serão o meio Lúcio Flávio, contratado junto ao Coritiba, o zagueiro Ferrugem, ex-AEK (Grécia), o zagueiro André Luís e o meia Lenílson, que vieram, respectivamente, do Tupi, de Juiz de Fora, e América-MG.