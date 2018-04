Atlético-MG contrata lateral-esquerdo O lateral-esquerdo Jefferson, ex-Bahia, foi confirmado nesta sexta-feira como o terceiro reforço do Atlético-MG para a temporada 2002. O jogador, dono do passe, assinou por um ano com o time mineiro, que já havia trazido o zagueiro Erlon, do Sport, e o meia Rodrigo, do Botafogo-RJ. Jefferson, de 31 anos, deverá ser o titular da posição em que havia mais carência na equipe. A direção do Atlético tentou renovar com o Vasco o empréstimo de Felipe, que fez grandes atuações pela equipe na reta final do Brasileiro de 2002, mas não teve sucesso. O outro lateral do elenco é Ronildo, que está desde o ano passado se recuperando de uma grave contusão no joelho e não tem previsão de retorno. Por isso, além de Jefferson, o técnico Levir Culpi deve utilizar o júnior Michel como opção para a posição.