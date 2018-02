Atlético-MG contrata lateral-esquerdo Agustín Viana O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira a sua mais nova contratação para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo americano Agustín Viana, de 24 anos, que defendeu o Nacional, do Uruguai, na última temporada. O jogador assinou um termo de compromisso e se apresenta ao clube no dia 3 de janeiro para realizar os exames médicos. Ao término do acordo, o Atlético tem a opção de adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta.