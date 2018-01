Atlético-MG contrata lateral Evanílson O lateral-direito Evanílson, que estava há cinco anos e meio no Borussia Dortmund, da Alemanha, é o mais novo reforço do Atlético-MG. O clube mineiro anunciou nesta terça-feira a contratação do jogador de 29 anos, revelado pelo América-MG e que defendeu o rival Cruzeiro antes de se transferir para o futebol europeu em 1999. Evanílson acertou contrato até o dia 31 de dezembro de 2006. Mas ele ainda voltará para a Alemanha para providenciar sua mudança para o Brasil. Nesta terça-feira, o novo reforço do Atlético foi submetido a exames de rotina, em Belo Horizonte. Evanílson será apresentado oficialmente apenas no início da próxima semana.