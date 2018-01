Atlético-MG contrata Luís Mário O atacante Luís Mário, que defendia o português Vitória de Guimarães, é o mais um reforço do Atlético-MG para a disputa do Campeonato Brasileiro. O diretor de futebol do clube mineiro, Humberto Ramos, se reuniu nesta quarta-feira com o jogador, em Portugal, e fechou um acordo até o final de 2006. Aos 28 anos, Luís Mário se apresentará ao Atlético somente no dia 1º de junho, após o término da disputa do Campeonato Português. Luís Mário é a segunda contratação anunciada pelo Atlético desde a chegada do técnico Tite. Na terça, a diretoria do Atlético divulgou o acerto com o lateral-direito Evanílson. Com isso, o clube vai cumprindo a promessa firmada com o treinador de reforçar o atual grupo para a disputa do Brasileiro. Luís Mário demonstrou satisfação em voltar a trabalhar com antigos companheiros de Grêmio, como Danrlei, George, Rodrigo Fabri e Amaral. Em relação a Tite, sobraram elogios. "Ele foi meu treinador, eu aprendi muita coisa e acho que o meu melhor momento no futebol brasileiro foi no Grêmio, com ele. Fui campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho. Foi uma passagem muito boa e eu estou bastante feliz de voltar a trabalhar com ele", disse o atacante, em entrevista à Rádio Itatiaia. Natural de Vigia, no Pará, Luís Mário começou a carreira profissional no Remo, em 1994. Passou pelo Mogi Mirim, Corinthians - onde fez parte do grupo que conquistou os títulos do Brasileiro e do Mundial Interclubes -, Grêmio e Anyang LG Cheetahs, da Coréia do Sul. Retornou ao Brasil no ano passado para defender Coritiba, em 2004. Depois, se transferiu para o Vitória de Guimarães.