Atlético-MG contrata Luiz Alberto para zaga A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira contratação, por empréstimo, do zagueiro Luiz Alberto. O jogador, que pertence ao Real Sociedad, da Espanha, foi emprestado até 30 de junho do próximo ano. Nesta quinta-feira mesmo ele foi apresentado no CT de Vespasiano como o novo reforço do Galo para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Luiz Alberto, de 25 anos, é o terceira contração do Atlético para a disputa das duas competições nacionais. Além dele, vieram para reforçar o clube alvinegro o volante Marcelo Santos e o atacante Fábio Júnior. Os valores da negociação não foram divulgados.