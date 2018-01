Atlético-MG contrata o meia Tucho O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira a contratação, por empréstimo, do meia Tucho, cujos direitos federativos pertencem ao América-MG e à empresa Energil C. Pelo acordo, o jogador ficará no clube até o dia 31 de dezembro. Anderson Cordoval de Barros, o Tucho, vinha atuando no futebol português desde janeiro deste ano, pelo Santa Clara, que acabou rebaixado para a segunda divisão. Aos 23 anos, ele começará a treinar com o elenco do Atlético nesta quinta-feira.