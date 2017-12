Atlético-MG contrata o zagueiro Erlon O zagueiro Erlon, de 27 anos, ex-Sport, foi apresentado nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, como primeiro reforço do Atlético-MG para a temporada 2002. Indicado pelo técnico Levir Culpi, que treinou o time pernambucano no primeiro semestre, Erlon veio por empréstimo, em transação de valores não revelados pelos dirigentes, mas que envolveu a ida do também zagueiro Neguete, reserva do Atlético, para Pernambuco. A diretoria atleticana adiou para esta sexta-feira a conversa oficial sobre uma possível renovação de contrato com dois importantes jogadores: o meia Valdo e o defensor Marcelo Djian, donos dos passes. Valdo tem proposta do futebol português e a negociação pode ser mais complicada. Já Djian manifestou desejo de continuar no clube e está mais próximo de um acerto. Outros atletas como o zagueiro Álvaro, que pertence ao espanhol Las Palmas, e o lateral Felipe, emprestado pelo Vasco na metade do Campeonato Brasileiro, devem ter a situação definida na próxima semana. Bebeto - O diretor-executivo do Atlético-MG, o ex-técnico de vôlei Bebeto de Freitas, negou nesta quinta-feira que já tenha acertado sua ida para o Botafogo do Rio de Janeiro. Bebeto comentou notícias divulgadas pela imprensa carioca, segundo as quais ele já estaria de malas prontas para assumir um cargo de direção no clube. "Nunca escondi de ninguém meu desejo de trabalhar no Botafogo, que é meu time", disse. "Mas não houve acordo nenhum", acrescentou. Bebeto confirmou, no entanto, que nesta sexta-feira terá uma reunião com dirigentes do clube do Rio para falar "sobre o futuro da equipe". O executivo atleticano também disse que o clube mineiro finalmente assinou parceria com uma empresa, cujo nome preferiu não revelar, por enquanto, para o licenciamento de sua marca. "Vai ser um excelente negócio, do ponto de vista financeiro, para os dois parceiros."