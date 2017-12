Atlético-MG contrata Rubens Júnior Os dirigentes do Atlético-MG anunciaram nesta quarta-feira a contratação de mais um lateral esquerdo. O paulistano Rubens Júnior, de 27 anos, tem passe pertencente ao Futebol Clube do Porto, de Portugal, e está sendo emprestado ao clube mineiro até o fim do ano, com passe fixado em US$ 2 milhões. As bases financeiras da transação do jogador, que no Brasil atuou em times como Coritiba, Palmeiras e Guarani, não foram reveladas. Ele deve estar em Belo Horizonte nesta quinta-feira, quando acerta detalhes do novo contrato. Com o reforço, o técnico Levir Culpi passa a contar com quatro atletas para a posição: além de Rubens, a equipe tem Jefferson, recém-contratado, o garoto Michele e o ex-titular Ronildo, que ainda se recupera de grave contusão, sofrida no ano passado. O próximo contratado do Atlético, de acordo com a diretoria, deve ser um meio-campista.