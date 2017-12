Atlético-MG contrata zagueiro Nem A diretoria do Atlético-MG acertou nesta segunda- feira a contratação do sexto reforço da equipe para a disputa da Copa dos Campeões e do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Nem, que atuou na última temporada pelo América-MG e tem passe preso ao São Paulo. O jogador foi indicado pelo técnico Geninho, que faz pré-temporada com o time em Monte Sião, Sul de Minas, e que comandou Nem no Atlético-PR, ano passado. O zagueiro foi emprestado ao Atlético pelo tricolor paulista até o fim do ano. Antes de Nem, o Alvinegro fechou com o volante Leonardo, também ex-Atlético-PR, com o atacante Renaldo, ex-América, com o goleiro Eduardo, ex-Bangu, e ainda trouxe de volta o lateral Cicinho e o meia-ofensivo Alexandre, que estiveram emprestados ao Botafogo. O Atlético faz esta semana os últimos treinos na cidade do Sul mineiro, antes de embarcar para Fortaleza, onde estréia na Copa dos Campeões, dia 3 de julho, contra o Vasco.