Atlético-MG dá sinal de vida e vence Com um time quase todo formado por jogadores que saíram das categorias de base do clube, o Atlético-MG deu sinal de vida no Campeonato Brasileiro. Jogando neste sábado no Mangueirão, em Belém, a equipe mineira ganhou do Paysandu por 2 a 0, com dois gols de Zé Antonio. Apesar da boa vitória fora de casa, o Atlético-MG continua na lanterna do campeonato, agora com 37 pontos. Já o Paysandu permanece com 38 pontos, também na zona de rebaixamento. O Atlético mostrou mais raça do que técnica dentro de campo, apesar dos erros cometidos no primeiro tempo. Já o Paysandu esteve muito mal, sem forças para ganhar o jogo, e foi vaiado por sua torcida. A vitória do Atlético começou a se desenhar aos 5 minutos do segundo tempo. Zé Antonio avançou pela direita, chutou em direção ao gol e o goleiro Alexandre Fávaro falhou, espalmando a bola para dentro das redes: 1 a 0. Depois, aos 34 minutos, o zagueiro Marquinhos entregou a bola nos pés de Zé Antonio, que aproveitou o presente para definir a vitória do Atlético-MG sobre o Paysandu: 2 a 0.