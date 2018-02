Atlético-MG de olho nas semifinais O Atlético-MG encara a Caldense, neste domingo, às 16 horas, em Poços de Caldas, com um pensamento único: conquistar mais três pontos e assegurar vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. A partida é válida pela penúltima rodada da competição. O Atlético ocupa a quarta colocação, com 16 pontos, seguido de perto pelo Villa Nova, que tem 14. O time alvinegro vem de duas derrotas consecutivas no Estadual, para Guarani e América-MG, e terá pela frente um adversário que luta contra o rebaixamento. A equipe do sul de Minas ocupa a vice-lanterna, com oito pontos ganhos, mas espanta a ameaça de queda para a segunda divisão com uma vitória. Situação que causa preocupação entre os jogadores atleticanos. "Prefiro jogar contra o líder a pegar os últimos colocados. O desespero traz um poder de reação enorme", observa o armador argentino Prieto. Com problemas de suspensão ou contusão no grupo, o técnico Procópio Cardoso passou a semana com várias dúvidas para escalar o time que começa jogando. Ausências certas são a do lateral-direito George, do zagueiro André Luiz e do atacante Euller, todos suspensos. No meio-campo, Renato e Rodrigo Fabri, se recuperavam de contusões e suas escalações dependiam do departamento médico. Na Caldense, o técnico Gilson Kleina também será obrigado a fazer mudanças, pois não poderá contar com o atacante Jaílson e volante Souza, que cumprem suspensão automática. O zagueiro Júnior Maranhão, lesionado, também era dúvida. A rodada do Campeonato Mineiro será completada com dois jogos: América-MG x Mamoré e Villa Nova x Ipatinga.