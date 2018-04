Atlético-MG decepciona e perde na estreia da Copa SP Atual vice-campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético Mineiro decepcionou nesta segunda-feira em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe até foi melhor durante boa parte da partida contra o América (SP), mas sofreu um gol de Gabriel já no final do segundo tempo e perdeu por 1 a 0.