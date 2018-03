Atlético-MG dedica classificação a Bebeto de Freitas: 'Foi difícil jogar'

Nas palavras de jogadores e do técnico Thiago Larghi, um nome foi onipresente nas declarações dadas após a difícil classificação do Atlético Mineiro à quarta fase da Copa do Brasil: Bebeto de Freitas. Um dia após a morte do ex-dirigente do clube e ícone do vôlei mundial, o time bateu o Figueirense na disputa de pênaltis após a derrota por 2 a 1 para a equipe catarinense, no Independência.

"É difícil estar aqui depois do dia de ontem (terça-feira). Foi um dia de muito pesar para a gente do clube, que perdeu um diretor. Muitos perderam um amigo. A gente viu a comoção no Brasil inteiro, pela pessoa que ele era. O clube dedica essa classificação ao Bebeto e sua família", afirmou Larghi.

Na última terça-feira, Bebeto de Freitas participou do evento de apresentação do time de futebol americano do Atlético-MG e, logo na sequência, passou mal e teve um ataque cardíaco na Cidade do Galo, vindo a falecer. A consternação pela morte do dirigente levou o clube a cancelar o último treino antes do duelo com o Figueirense.

Em clima de luto, o Atlético homenageou Bebeto com imagens no telão e um minuto de silêncio, antes de aplausos efusivos nas arquibancadas do Independência. Todos os jogadores atleticanos jogaram com o nome do homenageado estampado na parte frontal da camisa.

O Atlético entrou em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Orlando Scarpelli, mas acabou sendo batido por 2 a 1. Na disputa de pênaltis, então, Victor defendeu as cobranças de Jorge Henrique e Diego Renan, assegurou a vitória por 4 a 2 e dedicou a classificação a Bebeto de Freitas.

"O torcedor cobra e, dentro da sua razão, quer que a equipe vença, mas, hoje, para nós, foi um dia muito difícil de jogar. Emocionalmente, estávamos bastante desgastados por tudo que aconteceu com o Bebeto. Então, foi uma noite difícil. Gostaria de dedicar ao Bebeto essa classificação e essas defesas por tudo que ele representa e por tudo que fez pelo Atlético, pelo esporte e pela sociedade. Está aí a homenagem, mas, realmente, foi uma noite muito difícil para suportar emocionalmente", disse.

O adversário do Atlético na quarta fase da Copa do Brasil será determinado através de sorteio, na segunda-feira. Antes, no domingo, o time vai receber a URT, no Independência, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.