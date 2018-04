Atlético-MG deixa Picerni envergonhado O técnico Jair Picerni já não faz mais questão de esconder o incômodo com o fraquíssimo desempenho do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro e a incapacidade de reação do time na competição. Após o empate em 1 a 1 com o Juventude, quarta-feira, no Mineirão, o treinador fez um desabafo: "Estou envergonhado com essa situação. Nós estamos devendo para o presidente (Ricardo Guimarães) e para os torcedores. É uma situação ridícula". Contra a equipe gaúcha, o Galo completou nove jogos sem vitória - sete pelo Brasileirão e duas pela Copa Sul-Americana, torneio do qual foi eliminado na primeira fase pelo Goiás. A última vitória pela competição nacional foi no dia 07 de agosto, sobre o Grêmio, no Independência. O time alvinegro conquistou apenas quatro dos últimos 21 pontos disputados e continua rondando a zona de rebaixamento. O técnico alvinegro chegou a dizer que a equipe aparenta temer a vitória. Segundo Picerni, o "medo de vencer faz você perder". "Hoje esta equipe, para ganhar maior confiança, tem que fazer dois, três gols, porque vai chegando o final do jogo, a gente vai se entregando e entra no detalhe do medo de vencer". "Babaquices" - Para o treinador, o time tem feito "babaquices" em campo e falta espírito de "superação" e "gana" a alguns jogadores. "Atlético tem que sair dessa situação, não pode conviver com isso não. Alguns atletas tem de ter superação, não podem entrar derrotados no campo". Apesar de afirmar que não pensa em "jogar a toalha", ao ser questionado se cumprirá seu contrato - que termina no dia 31 de dezembro - mesmo que o Atlético não vença nas próximas rodadas, Picerni disse que "isso só a Deus pertence". "Eu entrego na mão de Deus, porque eu procuro fazer o melhor", observou. Desde que chegou ao clube mineiro, Picerni comandou o time em 15 jogos, com um retrospecto negativo de seis derrotas, seis empates e somente três vitórias. Oficialmente, o Atlético informa que a diretoria não só confia no trabalho do treinador, como espera que ele permaneça no comando da equipe em 2005. "Eu me sinto envergonhado até de sair do hotel", confessou o técnico atleticano. "(Este) Não é ?projeto Picerni? e o maior culpado aí é o Picerni", concluiu.