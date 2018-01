Atlético-MG denuncia Cruzeiro ao STJD O Atlético-MG protocolou na tarde desta quarta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, um pedido de impugnação do clássico contra o Cruzeiro, disputado no último domingo, no Mineirão, que terminou com a vitória do time cruzeirense por 1 a 0. O Atlético alega que o rival escalou o atacante Márcio Nobre sem condição legal de jogo e por conta disso, reinvidica os pontos da partida. "Depois de observar a documentação do atacante do Cruzeiro, o Departamento Jurídico e o Departamento Técnico do Galo concluíram que Márcio Nobre foi inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fora do prazo devido", diz a diretoria do Atlético em nota oficial. O pedido de impugnação, conforme a assessoria de imprensa do Galo, foi protocolado pelo vice-presidente de Patrimônio do clube, o advogado Sérgio Sette Câmara.