Atlético-MG derrota Flamengo por 3 a 1 Apesar de não ter feito uma grande partida, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Mineirão, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols que deram a vitória ao time mineiro, a primeira depois de oito partidas, foram marcados por Marques, Fábio Júnior e Luís Mário - Obina descontou. Mesmo com a vitória em casa, o Atlético-MG ainda continua na penúltima colocação do Brasileiro, agora com oito pontos - só está na frente do Atlético-PR. Já o Flamengo, com 9, entrou na zona do rebaixamento do campeonato. Protagonistas de duelos memoráveis nos anos 80, Atlético e Flamengo entraram em campo buscando a recuperação. Os mineiros não venciam há 8 jogos, enquanto os cariocas somaram agora a 6ª partida sem vitória. Jogando em casa, com o apoio do torcedor, o Atlético partiu para o ataque. Mas não conseguiu superar a defesa do adversário, que limitava-se a marcar, saindo apenas nos contra-ataques. As melhores chances de gol do Atlético aconteceram nos últimos cinco minutos do primeiro tempo. Aos 42, Fábio Baiano acertou o travessão do goleiro Diego em cobrança de falta. Logo em seguida, aos 44, Euller invadiu a área e foi derrubado por Diego. O árbitro Washington José Alves de Souza marcou pênalti. Marques cobrou e fez 1 a 0 para o time da casa. Na segunda etapa, o Flamengo melhorou e foi em busca do empate. E logo conseguiu. Aos 4 minutos, Renato chutou de fora da área. O goleiro Danrlei falhou no lance e soltou a bola nos pés do atacante Obina, que marcou o gol. Precisando da vitória, o técnico Tite colocou o Atlético no ataque: trocou os dois laterais pelos atacantes Luís Mário e Fábio Júnior. Deu certo. Aos 32 minutos, o time mineiro fez 2 a 1: depois do cruzamento de Luís Mário, Marques subiu mais que a defesa e cabeceou no travessão; no rebote, Fábio Júnior, que tinha acabado de entrar em campo, marcou o gol. Depois, aproveitando o desespero do Flamengo, o Atlético ainda conseguiu ampliar. Aos 39 minutos, Marques fez grande lançamento para Luís Mário, que dominou a bola, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Diego: 3 a 1.