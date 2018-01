Atlético-MG derrota o Avaí e continua na cola do líder Corinthians

Com boa atuação somente no primeiro tempo, o Atlético Mineiro venceu o Avaí por 2 a 0, nesta quarta-feira, em partida disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Luan e Leonardo Silva, ambos na etapa inicial.

Com o resultado, o time da capital mineira vai a 48 pontos e segue na busca do líder Corinthians. Já o Avaí, com 23 pontos, é o antepenúltimo na tabela de classificação e vem despontando como um sério candidato ao rebaixamento à Série B. Ao deixar o seu, Leonardo Silva se transformou no zagueiro com mais gols marcado pelo Atlético - 23 no total.

Durante todo o primeiro tempo, o Avaí praticamente não ameaçou o gol atleticano. A equipe começou a partida armada em forte retranca e permaneceu assim durante todo o jogo. Na única chance da equipe na etapa inicial, Romário chutou de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Por sua vez, o Atlético poderia ter ido para o intervalo com um goleada. Aos 12 minutos, marcou o primeiro. Giovanni Augusto cruzou rasteiro da direita e Luan desviou de letra. Um golaço. Aos 25, Marcos Rocha chutou de longe, a Bola desviou em Dátolo e entrou. O jogador, no entanto, estava impedido e o gol foi anulado. Aos 30, o segundo: Leonardo Silva, de cabeça, depois de escanteio cobrado da esquerda.

Foi do Avaí a primeira chance de gol no segundo tempo - bomba de Léo Gamalho de dentro da área para boa defesa de Victor. Aos 13 minutos, novo ataque do time catarinense. Nino Paraíba foi lançado na área e bateu cruzado, à esquerda do goleiro atleticano.

O time visitante tentava alguma reação ao mesmo tempo em que o Atlético não demonstrava o mesmo apetite pelo jogo visto no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Nino Paraíba chutou cruzado e por pouco não fez o primeiro do Avaí, na última oportunidade de gol na partida somados os lances das duas equipes.

A derrota para o Atlético é a terceira seguida do Avaí. As duas anteriores foram para o Flamengo, em Natal, e para o Coritiba, em casa. O Atlético veio de vitória contra o Vasco, no Rio. No jogo anterior foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Neste domingo, o time catarinense joga contra o Goiás, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e o clube mineiro tem o clássico contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão, com mando de campo do adversário.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Patric (Dodô); Leandro Donizete, Rafael Carioca, Giovanni Augusto (Thiago Ribeiro), Luan e Dátolo (Pedro Botelho); Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi.

AVAÍ - Vagner; Nilo Paraíba, Antonio Carlos, Jeci (Rômulo) e Romário; Pablo, Jubal, Tinga e Adriano; Juninho (Everton Silva) e Leo Gamalho (Andre Lima). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Luan, aos 12, e Leonardo Silva, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leonardo Silva, Thiago Ribeiro e Dodô (Atlético-MG); Jeci e Everton Silva (Avaí).

ÁRBITRO - Luis Teixeira Rocha (RS).

RENDA - R$ 359.570,00.

PÚBLICO - 10.388 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).