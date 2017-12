Atlético-MG derrota o Coritiba: 3 a 1 O Atlético-MG conseguiu sua quarta vitória consecutiva na Copa Sul-Minas e, com os 3 a 1 sobre o Coritiba, no jogo deste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, reacendeu as suas possibilidades de classificação para as semifinais da competição. O time mineiro está na quinta colocação, com 21 pontos, perdendo para o Tubarão apenas no confronto direto. Já a equipe paranaense, que não tem mais chances de conseguir uma vaga, saiu de campo novamente vaiada pela sua torcida. Depois de fazer suspense sobre a escalação do time do Coritiba, o técnico Joel Santana preferiu manter o atacante Evair entre os titulares, apesar dos protestos da torcida. Como a derrota praticamente eliminaria as duas equipes, o jogo começou disputado. Por estar jogando em casa, o Coritiba tomou a iniciativa e foi mais ao ataque. Mas foi o time mineiro quem abriu o placar, aos 32 minutos. Numa cobrança de falta, Djair tocou para Rodrigo, que acertou um forte chute, superando o goleiro Wellerson. O Coritiba continuou jogando melhor que o Atlético, mas os atacantes da equipe paranaense não conseguiam superar a marcação da defesa mineira. Aí, no contra-ataque, o Atlético ampliou. Aos 44 minutos, Marques fez boa jogada e cruzou para Gilberto Silva fazer 2 a 0. O técnico Joel Santana tentou tornar o Coritiba mais ofensivo no segundo tempo, com a entrada de Andjel no lugar de Rodrigo Brum. Mas a alteração fez apenas a defesa da equipe ficar mais frágil. O Atlético se aproveitou e levou muito perigo ao goleiro Wellerson, que se tornou o destaque da partida. Mesmo assim, o time paranaense diminuiu aos 11 minutos, com o gol de Liédson, que aproveitou uma indecisão de Djair. Mas o Atlético marcou mais um e definiu sua vitória. Aos 20 minutos, a defesa do Coritiba vacilou outra vez e a bola sobrou para Rodrigo fazer 3 a 1.