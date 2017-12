Atlético-MG descarta volta de Galván O zagueiro argentino Galván, que tem contrato com o Lanús até o fim do ano, foi dado como contratação certa pelo Atlético-MG, onde atuou em 1999, para reforçar a equipe na disputa da Copa dos Campeões e do Campeonato Brasileiro. Segundo os dirgentes atleticanos, a situação estava definida: Galván, com salários acertados com o clube mineiro, viria para Belo Horizonte mediante pagamento de US$ 125 mil ao Lanús, referente à liberação. Como a equipe argentina pagou US$ 250 mil para tê-lo, no entanto, pediu, na última hora, a mesma quantia para que pudesse permitir que ele deixasse a equipe. O procurador do atleta, Roberto Tibúrcio, e o presidente atleticano Ricardo Guimarães descartaram o acordo e a negociação foi cancelada. Vice-campeão brasileiro com o Alvinegro, Galván revelou que já tinha tudo para voltar à capital mineira e ficou frustrado. "Fiz o possível para voltar, mas, infelizmente, não aconteceu", disse. Sem Galván, até agora as únicas novidades no Atlético-MG para a estréia dna Copa dos Campeões, no grupo do qual também participam Palmeiras, Vasco e Bahia, são o técnico Geninho, ex-Atlético-PR, e o atacante Renaldo, outro ex-jogador do time que vinha atuando pelo América-MG. A expectativa dos dirigentes é de encontrar, rapidamente, um goleiro, laterais e um meia para compor a equipe.