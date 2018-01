Atlético-MG desfalcado no clássico O técnico interino do Atlético-MG, Marcelo Oliveira, que segunda-feira dá lugar a Geninho, ex-Atlético- PR, no comando da equipe, tem dois desfalques para montar o time que enfrenta o arquirival. O lateral Rubens Júnior e o armador Rodrigo, contundidos, dão lugar a Bosco e a Ewerton, respectivamente. O volante Gilberto Silva continua sendo substituído pelo garoto Genalvo e Erlon, que é zagueiro, permanece improvisado na intermediária. Guilherme e Marques estão confirmados no ataque.