Atlético-MG deve dispensar Djair A diretoria do Atlético-MG decidiu adiar para esta sexta-feira a reunião com o técnico Geninho, que deverá culminar na dispensa de alguns atletas. O presidente do Conselho Deliberativo do clube mineiro, Alexandre Kalil, prefere não falar sobre o assunto, mas a aposta é que o volante Djair e o lateral-esquerdo Rubens Júnior sejam os primeiros a serem liberados. Os dois atletas sofreram seguidas contusões este ano e não caíram no gosto do treinador atleticano, que já solicitou aos dirigentes reforços para os setores da defesa e do meio-campo. Outro que está sendo cotado para deixar o clube é o zagueiro uruguaio Gutierrez. Alexandre Kalil disse que a reunião foi adiada em virtude da ausência de Geninho, que só chegará á capital mineira na manhã desta quinta-feira. De acordo com o dirigente, a reunião dará início ao trabalho de reformulação da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Galo estréia na competição nacional no dia 11 de agosto, contra o Corinthians, no Mineirão. A intenção de Geninho é programar pelo menos três amistosos contra equipes do Rio ou de São Paulo até a data.