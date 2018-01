Atlético-MG é acusado de ´mala preta´ O empresário Roberto Tibúrcio, procurador do atacante Quirino, denunciou uma prática de ?mala preta? por parte do Atlético-MG no Brasileirão do ano passado para se safar do rebaixamento à Segunda Divisão. O Galo escapou do descenso na última rodada. Ele disse que foi operador de pagamento de recursos a jogadores de Cruzeiro, Corinthians, Coritiba e Ponte Preta para que adversários diretos do Atlético fossem derrotados. Quirino, seu procurador, e dirigentes do clube mineiro travam uma batalha pela venda do atleta para o futebol europeu.