Atlético-MG e América são finalistas Atlético-MG e América farão a decisão do Campeonato Mineiro, após os resultados de hoje da rodada final da segunda fase da competição. O Cruzeiro, que empatou por 1 a 1, no Mineirão, com a Caldense, ficou de fora da final. Mesmo sendo derrotado, por 1 a 0, para o Vila Nova, em Nova Lima, o Atlético chegou à decisão. O time do técnico José Maria Pena, que busca o tricampeonato, terminou em primeiro lugar no Grupo A, com 10 pontos ganhos. Por ter um melhor saldo, o Galo poderia perder até por dois gols de diferença. O América foi ao Vale do Aço e derrotou o Ipatinga por 2 a 1, terminando em primeiro lugar no Grupo B, com 12 pontos, e garantindo presença nas finais. O Cruzeiro ficou em segundo, com 10 pontos. O título do Mineiro será decido em duas partidas. Só a vitória interessava à equipe de Luiz Felipe Scolari, que escalou três atacantes. O Cruzeiro pressionou desde o início e abriu o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo. O volante Marcus Vinícius aproveitou uma cobrança de escanteio da direita e cabeceou forte para fazer 1 a 0 para a equipe celeste. Jogando no Mineirão, o time estrelado mantinha o domínio da partida, mas, num contra-ataque rápido, o atacante Carioca empatou para a equipe de Poços de Caldas, aos 16 minutos da etapa final. Dez minutos depois, o Cruzeiro desperdiçou uma ótima oportunidade para passar novamente à frente no placar. O atacante Geovanni foi derrubado na área pelo zagueiro Clodoaldo. O árbitro goiano Antônio Pereira da Silva marcou pênalti, que o mesmo Geovanni cobrou mal, facilitando a defesa de Gilberto. O goleiro da Caldense foi o destaque do jogo. A torcida então, irritada, passou a cobrar "raça" do time de Felipão, que, mesmo pressionando muito, não conseguiu chegar à vitória. Completando a rodada, em Patos de Minas, Mamoré e Rio Branco empataram em 0 a 0.