Atlético-MG e Atlético-PR empatam Atlético-MG e Atlético Paranaense empataram, por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Independência, pela terceira rodada da Copa Sul-Minas. A equipe mineira, com o resultado, caiu do 11º para o 12º lugar, com dois pontos ganhos, e continua sem vencer na competição regional. Já o time do Paraná, atual campeão brasileiro, soma agora quatro pontos. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Rodrigo inaugurou o placar e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Atlético, ao acertar, de fora da área, um forte chute de perna esquerda, mandando a bola no ângulo direito do goleiro Flávio. A expulsão do volante Cocito, logo aos cinco minutos do segundo tempo, inibiu a princípio uma possível reação da equipe paranaense. Aproveitando-se de sua superioridade numérica, o time do técnico Levir Culpi ampliou aos 26 minutos. O meia Ramon tabelou com o atacante Guilherme e fez 2 a 0. Depois do gol, porém, a equipe alvinegra relaxou em campo e permitiu o empate ao rubro-negro de Curitiba. Aos 36 minutos, o zagueiro Rogério cabeceou na pequena área para diminuir o marcador e quando faltava um minuto para o final do tempo regulamentar, o atacante Kléber igualou o placar.