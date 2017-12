Atlético-MG é barrado pelo River-PI e só empata na Copinha

Um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético Mineiro não teve a estreia que seus torcedores esperavam neste domingo, empatando por 1 a 1 com o River-PI. Quem também decepcionou foi a Portuguesa, que estreou com derrota por 2 a 1 para o Goiânia.

Pelo Grupo 22, em Bragança Paulista (SP), o Atlético conseguiu abrir o placar no estádio Nabi Abi Chedid, mas sofreu o empate do adversário piauiense e viu a vitória escapar. Neste grupo estão ainda Desportiva Paraense-PA e Araxá-MG.

A Portuguesa, no Grupo 23, disputado em Atibaia (SP), foi surpreendida pelo Goiânia no estádio Salvador Russani e amarga a lanterna da chave já que Atibaia e Brasília, que entraram em campo mais cedo, empataram por 0 a 0.

GOLEADAS

Quem fez bonito foi o Audax. Na Arena Barueri, em Barueri (SP), o time paulista não tomou conhecimento do Tiradentes-CE e aplicou uma goleada por 4 a 0. Esse jogo foi válido pelo Grupo 17, que ainda conta com o São Paulo, que, mais cedo, venceu o Paulista pelo mesmo placar.

A maior goleada ocorreu no estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP). Depois do time da casa vencer o Sabiá-MA por 2 a 1, o Bahia superou o Desportiva Aliança-AL por 5 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 21 pelo saldo de gols: 5 a 1.

Outra vitória com ampla vantagem foi a do Fortaleza sobre o Luverdense. O time cearense venceu por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 26, disputado no estádio Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP). Mais cedo, o outro jogo da chave terminou com o vitória dos anfitriões do Flamengo-SP sobre o Santo André por 2 a 1.

MAIS JOGOS

No Grupo 28, disputado na Rua Javari, em São Paulo, o América-MG também teve boa estreia, vencendo o São Caetano por 3 a 0. Mais cedo, o anfitriões do Juventus venceram o Pérolas Negras, do Haiti, por 2 a 1. O time haitiano é formado por amadores e participa da competição a convite da ONG Viva Rio.

Outro anfitrião que se deu bem foi o Taboão da Serra. No estádio José Ferrez, o time da casa bateu o XV de Piracicaba por 1 a 0 na primeira partida do Grupo 18, que conta ainda com o Figueirense e Fast Clube-AM.

Pelo Grupo 20, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), Goiás e ABC também se enfrentaram, mas não saíram do empate sem gols. Esse grupo é liderado pelo time da casa, o São Bernardo, que estreou com vitória de 2 a 0 sobre o Galvez-AC.