Atlético-MG e Botafogo empatam sem gols no Mineirão

Atlético-MG e Botafogo empataram sem gols, nesta quinta-feira, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na partida de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil. Na próxima quarta, no Engenhão, no Rio, acontecerá o jogo da volta. Veja também: Calendário / Resultados Atlético-MG 0 Juninho; Coelho (Gérson), Marcos, Vinícius , Renan; Rafael Miranda, Márcio Araújo, Almir (Castilho), Petkovic, Marques (Renan Oliveira) e Danilinho Técnico: Geninho Botafogo 0 Renan; Renato Silva, Bruno Costa (André Luís), Leandro Guerreiro, Alessandro; Túlio, Diguinho, Lúcio Flávio, Zé Carlos (Túlio Souza); Jorge Henrique e Fábio (Alexsandro) Técnico: Cuca Árbitro: Leonardo Gaciba (RS) Renda: não disponível Público: 43.086 total Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte, MG A partida teve vários momentos de sofrimento para a torcida atleticana, que compareceu em grande número ao Mineirão. No ataque, a equipe mineira perdeu inúmeras oportunidades de gol com seus atacantes Almir e Marques e os meias Danilinho e Petkovic. Na defesa, alguns sustos em contra-ataques rápidos dos cariocas. O resultado desta quinta, em Belo Horizonte, aponta mais uma coincidência no duelo entre os times. Na Copa do Brasil do ano passado, Atlético-MG e Botafogo também se enfrentaram pelas quartas-de-final e o jogo de ida, no Mineirão, também terminou num empate sem gols. Na volta, o clube carioca venceu por 2 a 1, em uma arbitragem polêmica do gaúcho Carlos Eugênio Símon. Quem passar do confronto enfrentará, nas semifinais, o vencedor de Corinthians x São Caetano. Na última terça, o clube de Parque São Jorge ganhou por 2 a 1, no Morumbi. A volta, na próxima terça, acontecerá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.