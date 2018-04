Atlético-MG e Corinthians fazem o duelo da realidade x promessa

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em uma partida em que chama a atenção o confronto entre os treinadores. No time paulista, Fábio Carille está consolidado como um técnico que chegou para a ficar e mesmo sendo inexperiente, já coleciona três títulos em menos de dois anos no comando do clube. No Galo, Thiago Larghi sonha ser o novo Carille.

O treinador assumiu interinamente o cargo após a demissão de Oswaldo de Oliveira no Atlético, em fevereiro, e os bons resultados fizeram com que ele permanecesse no comando da equipe. Oficialmente, ele ainda não foi efetivado e a diretoria continua a busca por um novo treinador, mas a cada dia cresce a possibilidade dele ser mantido.

O próprio Fábio Carille chegou a ser sondado por atleticanos, mas a conversa não foi adiante. Larghi sabe que um resultado positivo diante do Corinthians lhe dá ainda mais força para continuar no comando e, quem sabe, ter a tão sonhada oportunidade como treinador, de fato.

Já o Corinthians espera se manter na parte de cima da tabela, apesar dos desfalques. Carille perdeu os volantes Ralf e Renê Júnior por lesão e têm vários jogadores cansados. Por isso, há a possibilidade dele dar descanso para alguns atletas, já que na quarta-feira o compromisso do Corinthians é pela Libertadores, contra o Independiente, em sua Arena.

O Atlético-MG pode ter novidades também. Larghi despistou e se limitou a dizer que seus comandados devem se adaptar ao adversário. “Estamos trabalhando, tivemos tempo para testar alternativas e treinar situações que a gente precisa melhorar. Então, é entrar com a melhor equipe possível para que a gente encaixe o melhor possível no adversário e nosso jogo possa se sobressair”, ressaltou.

As dúvidas são a respeitos dos possíveis retornos do zagueiro Leonardo Silva e do meia Cazares. Ambos participaram dos treinos com bola ao longo da semana e estão recuperados, mas não têm presença garantida.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG: Victor; Patric, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco, Luan, Róger Guedes e Otero; Ricardo Oliveira

Técnico: Thiago Larghi

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital e Rodriguinho; Clayson e Romero

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Dewson Freitas da Silva (PA)

Local: Independência, em Belo Horizonte

Horário: 16h