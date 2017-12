Atlético-MG e Criciúma ficam no 1 a 1 O Atlético-MG não conseguiu fazer o dever de casa, empatou com o Criciúma por 1 a 1, neste sábado, no Estádio Independência, numa partida tumultuada. Apesar do tropeço em casa, o Galo manteve-se na quinta posição, após a abertura da 40ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 63 pontos. Os gols foram marcados por Lúcio Flávio, para os mineiros, e Dejair, para o Tigre. Na próxima quinta-feira, o Galo, que não vence a cinco partidas, pega o Flamengo, no Maracanã, na busca por uma vaga na Copa Libertadores de 2004. Com o empate, o Tricolor catarinense - que enfrenta o Juventude, em Caxias, na próxima rodada -, caiu para a décima colocação na competição, mas chegou a 57 pontos ganhos. O Atlético começou a partida buscando as jogadas pela direita com o apoio do lateral Cicinho. Em busca da reabilitação no Brasileiro, após quatro partidas sem vitória, o Galo pressionava o lado esquerdo da defensiva catarinense também com o atacante Fábio Júnior que saia da área e caía pela ponta. O Criciúma, com uma postura inicial bastante defensiva, tentava chegar à frente nos contra-ataques. Mas, pressionado, truncava a partida no meio-campo, parando as jogadas com falta. Para se ter uma idéia, com menos de 15 minutos, Alonso e Dejair já tinham sido advertidos com o cartão amarelo. Apesar da pressão atleticana, que não conseguia chegar com possibilidades claras de arremate ao gol adversário, o Tigre surpreendeu e terminou o primeiro tempo em vantagem. Aos 29 minutos, o lateral Paulo Baier lançou o atacante Dejair nas costas de André Luiz. O zagueiro alvinegro parou, pedindo um impedindo inexistente, e deixou o atacante na frente de Velloso, para bater cruzado, de perna esquerda, e fazer 1 a 0 para o Tigre. Assim como fez no início da primeira etapa, o Galo voltou para o segundo tempo pressionando o Criciúma. Aproveitando a vantagem de um jogador a mais, já que Alexandre fora expulso aos 39 minutos do primeiro tempo, o time mineiro sufocou o Tigre no seu campo de defesa, tentando chegar ao gol de igualdade. Os jogadores do Tigre, com a vantagem no placar, fecharam-se na defesa, para sair em velocidade nos contra-ataques, assim como fez no início da partida. Apesar da maior posse de bola e da pressão, o Atlético apenas tocava a bola e não conseguia chegar com perigo ao gol de Fabiano. Por sua vez, o Criciúma que teve dois jogadores expulsos no final do segundo tempo, inclusive o goleiro Fabiano, terminando a partida com três jogadores a menos e o atacante Dejair no gol, até os 44 minutos do segundo tempo, conseguiu segurar a vantagem. Porém, um minuto depois, Wilton Batata cometeu falta em Quirino dentro da área. A árbitro paulista Sílvia Regina de Oliveira marcou pênalti. Lúcio Flávio cobrou e evitou a derrota do Atlético em casa.