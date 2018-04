Atlético-MG e Cruzeiro começam a decisão do Mineiro

O Atlético chega para o início da disputa com um time bem entrosado e embalado pelo excelente desempenho na Copa Libertadores. Outra vantagem para o jogo deste domingo é o cenário, pois a equipe alvinegra mantém uma invencibilidade de 33 partidas no Independência. A classificação para as quartas de final da competição continental também permitem à equipe se concentrar na disputa pelo Estadual. "O foco agora é o jogão de domingo. Será uma partida muito difícil. Não vai faltar disposição. Vamos lutar até o fim", comentou no Twitter o meia Ronaldinho Gaúcho.

Mas o Cruzeiro, mesmo com um time ainda em formação e sem ter enfrentado grandes desafios na temporada, teve o melhor desempenho no Campeonato Mineiro. A equipe celeste lidera a competição com quatro pontos à frente do rival e, com a vantagem, joga por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

No caso do Atlético, a única dúvida para a partida é o zagueiro Leonardo Silva, que se recupera de uma fratura na mão. Já o técnico celeste, Marcelo Oliveira, tem todo o elenco à disposição e, apesar de fechar parte dos últimos treinos, alegou que a medida foi apenas para evitar que adversários se preparem para jogadas "surpresa" e confirmou a equipe que vai a campo neste domingo.