Atlético-MG e Cruzeiro decidem pela 14ª vez Após um intervalo de quatro anos, Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentar numa decisão de Campeonato Mineiro. Pela 14ª vez na história da competição, o título estadual será decidido numa disputa direta entre as duas equipes da capital, que fazem o maior clássico do futebol mineiro. Após a goleada por 4 a 1 sobre o América, domingo, quando o Cruzeiro garantiu vaga na final, o técnico Paulo César Gusmão destacou a "tradição" do confronto. "Todos sabemos que é o maior clássico do futebol de Minas Gerais e um dos maiores do futebol brasileiro. O Cruzeiro sabe da qualidade do Atlético, mas também do seu potencial", disse PC Gusmão, que chega à sua primeira decisão pouco mais de um mês depois de iniciar a carreira de treinador. Para Paulo Bonamigo, técnico do Atlético, como de praxe, o clássico não tem favoritos. "Vai ser um jogo de alto nível técnico, de muita competitividade, de muita velocidade", disse o treinador, cuja equipe não teve dificuldades para despachar a Caldense nas semifinais e garantir classificação para a decisão. Na fase classificatória, o Atlético levou a melhor e venceu o rival por 5 a 3. O jogo foi antecedido por uma crise que abalou a Toca da Raposa II e culminou com as saídas do técnico Vanderlei Luxemburgo e do atacante Rivaldo. Curiosamente, foi justamente após a derrota no clássico que o Cruzeiro, até então mal na tabela de classificação, conquistou sete vitórias consecutivas e se credenciou para a disputa do título. Na última decisão entre os dois clubes, no campeonato de 2000, a equipe alvinegra levou a melhor, conquistando a taça, ao vencer a primeira partida, por 2 a 1, e empatar o segundo jogo, por 1 a 1. No ano seguinte, o título ficou com o América-MG, que derrotou o Atlético na final. Em 2003, o Cruzeiro conquistou o Supercampeonato Mineiro, competição que reuniu apenas as equipes da capital, além de Mamoré e Caldense. No ano passado, a equipe cruzeirense, sob comando de Luxemburgo, conquistou de forma invicta o Estadual, que foi disputado por pontos corridos. Nas 13 vezes em que se enfrentaram diretamente em uma decisão, o Cruzeiro conquistou sete títulos e o Atlético, cinco. Em 1956, o caneco foi dividido entre os rivais. A primeira partida da final do Campeonato Mineiro de 2004 foi marcada para domingo.