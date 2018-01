Atlético-MG e Figueirense abrem vantagem fora de casa Além do Brasiliense, que passou pelo Cruzeiro no Mineirão, mais dois times conseguiram vitórias fora de casa nos jogos de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Atlético-MG e Figueirense foram as equipes que deram um passo importante rumo à próxima fase, já que conquistaram vantagens para as partidas de volta, que serão realizadas na semana que vem. O Atlético-MG bateu o Avaí por 2 a 0, no Estádio Ressacada, em Florianópolis, com gols de Vanderlei e Coelho. O time de Levir Culpi confirmou a boa fase e pode até perder por um gol de diferença no Mineirão que estará classificado. Em Brasília, o Figueirense fez 4 a 2 no Gama e poderá até perder por dois gols de diferença no jogo de volta, que será dia 25, em Florianópolis. Ruy, Edson e André Santos (dois) marcaram os gols do time visitante, enquanto Neto Potiguar e Nunes descontaram. Já o Atlético-PR parece repetir o filme da fase anterior, quando perdeu para o Vitória por 4 a 1, em Salvador, e se classificou ao fazer 3 a 0 em Curitiba. Nesta quarta-feira, o time paranaense acabou derrotado pelo Atlético-GO, por 3 a 1, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O time paranaense chegou a abrir o placar, com Ferreira, mas levou a virada do Atlético-GO - Anaílson, Gílson e Roni marcaram os gols da vitória. Agora, a equipe goiana pode até perder por um gol de diferença no dia 25, em Curitiba. Em Ipatinga, o Ipatinga empatou com o Sport por 1 a 1. o time da casa saiu na frente com Ferreira, mas os pernambucanos empataram com Fumagalli - os dois gols saíram no segundo tempo. A partida de volta também será no dia 25, em Recife.