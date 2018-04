Atlético-MG e Flamengo buscam reabilitação no Brasileiro

Dois dos maiores clubes brasileiros entram em campo nesta quinta-feira, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro - a primeira do returno -, em busca de reabilitação. Na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2010, e até pelo título nacional, Atlético Mineiro e Flamengo querem reagir após derrotas no final de semana.

Com muitos desfalques, o clube de Belo Horizonte perdeu para o Corinthians em São Paulo. Novamente sem vários jogadores, o Atlético enfrenta o Avaí, às 21 horas, no Mineirão, mas desta vez quer sair de campo com os três pontos. A dificuldade será grande, já que o rival está logo atrás na classificação (dois pontos de diferença) e vem de uma sequência de nove partidas sem derrota.

No Maracanã, o Flamengo quer mostrar ao seu torcedor que a goleada sofrida para o Grêmio, no Sul, foi um mero acidente de percurso. O time carioca, em posição intermediária, precisa vencer o Cruzeiro para não se distanciar do G-4 - o grupo dos times que hoje se classificariam à Libertadores. Os mineiros, ainda na luta para fugir da zona de rebaixamento, que acabar de uma vez por todas com sua instabilidade na competição.

Quem está dentro do G-4 e não quer sair de lá é o Goiás, uma das surpresas do campeonato. O time goiano, no encalço do líder Palmeiras, encara um confronto complicado para conseguir os três pontos. No Recife, enfrenta o Náutico, que reagiu nas últimas rodadas, mas ainda não deixou a zona da degola.

Confira os jogos desta quinta:

21 horas

Flamengo x Cruzeiro - Maracanã

Atlético-MG x Avaí - Mineirão

Náutico x Goiás - Aflitos