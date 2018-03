Atlético-MG e Fluminense começam Brasileirão sem gols

Atlético-MG e Fluminense estrearam, neste domingo, no Campeonato Brasileiro com um empate sem gols, no Mineirão. As duas equipes entraram em campo mais preocupadas com os compromissos do meio da semana pela Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Resultados e calendário O Fluminense praticamente jogou com um time reserva, preservando os titulares para o duelo contra o São Paulo, pela competição continental. O Atlético não contava com dois dos seus principais jogadores. O técnico Geninho decidiu poupar o atacante Marques e o meia Danilinho, resguardando os atletas para a decisão de uma vaga nas semifinais do torneio nacional, contra o Botafogo, no Engenhão. Embora tenha dominado as ações ofensivas no primeiro tempo, o Atlético não conseguiu traduzir a superioridade em gols. O time carioca chegou a marcar, mas o árbitro Wallace Nascimento Valente anotou falta no goleiro atleticano Juninho. Na etapa final, a equipe mineira pressionou em busca da vitória, mas o Fluminense também levou perigo e conseguiu segurar o empate. Foi o segundo empate por 0 a 0 seguido do time alvinegro no Mineirão. Na quinta-feira passada, o placar foi registrado na partida de ida do confronto pela Copa do Brasil contra o Botafogo. "A gente brigou, sabemos que a pressão está grande e só uma vitória irá mudar. Mesmo com (o Fluminense com) um time reserva, a gente sabia que a dificuldade ia ser grande", comentou o meia Almir, do Atlético. O atacante Marinho, porém, foi mais duro na análise, afirmando que a atuação do time mineiro foi "medíocre". Por outro lado, os jogadores do clube carioca comemoraram o resultado. "É sempre difícil jogar aqui, mas o pessoal que entrou demonstrou personalidade. Se fôssemos mais pretensiosos, poderíamos vencer", avaliou o volante Fabinho.