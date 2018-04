Atlético-MG e Goiás iniciam duelo pela Sul-Americana

Roth deve escalar vários reservas contra o Goiás, já que está preocupado com a situação do time no Brasileirão - caiu para o sexto lugar. No próximo domingo, o adversário pela 22.ª rodada será o Sport, novamente no Mineirão. Estão fora jogadores como os atacantes Diego Tardelli e Éder Luís, os volantes Jonílson e Carlos Alberto, o lateral-esquerdo Thiago Feltri e os zagueiros Werley e Welton Felipe.

No Goiás, a novidade pode ser Fernandão desde o início. No último domingo, o centroavante entrou no segundo tempo. ?Ele segura bem a bola no ataque e dita o ritmo do jogo. Faz isso muito bem?, disse o técnico Hélio dos Anjos.

Fernandão formaria dupla com Iarley, um dos destaques na temporada.

O treinador goiano já avisou que a equipe disputará a Sul-Americana com o mesmo interesse que tem pelo Brasileirão: na luta pelo título. ?Não vamos poupar ninguém; vamos forte para essa competição, reunimos com a direção do clube e com os atletas e foi unânime que podemos disputar as duas competições igualmente sem perder o foco no Brasileirão?.