Atlético-MG e Goiás são absolvidos O Goiás foi absolvido por unanimidade pela comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela denúncia de suposta responsabilidade em agressão de policiais militares em jogadores do Atlético-MG, que cercaram o árbitro Antônio Hora Filho para reclamar depois do término da partida realizada no dia 6 de novembro, no Estádio Serra Dourada. O goleiro Darlei, por exemplo, registrou queixa contra um sargento da Polícia Militar de Goiás. Já o técnico do Atlético-MG, Mário Sérgio, acusado de invadir o gramado antes do fim deste mesmo jogo e desrespeitar o árbitro, também foi absolvido.