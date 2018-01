Atlético-MG e Paraná empatam por 2 a 2 Com um gol do atacante Fábio Júnior, aos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG conseguiu nesta quinta-feira um empate dramático, por 2 a 2, contra o Paraná, no Estádio Independência. Apesar do gol nos minutos finais, o resultado não chegou a ser comemorado pela equipe alvinegra, que jogava em casa e luta por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem. O time do técnico Marcelo Oliveira soma 62 pontos. O Paraná, que esteve à frente no marcador por duas vezes, tem agora 53 pontos. O primeiro gol paranaense nasceu de um lance bastante contestado pelos atleticanos. Aos oito minutos do primeiro tempo, o árbitro Cléber Wellington Abade marcou pênalti do volante Hélcio no atacante Caio. Renaldo cobrou e fez 1 a 0 para o Paraná. O Atlético pressionou em busca do empate, que aconteceu aos 28 minutos. Paulinho recebeu livre na entrada da área adversária e avançou, acertando um forte chute no ângulo direito de Flávio. Mas o time paranaense recuperou a vantagem no marcador 11 minutos depois graças a um lance de grande oportunismo do atacante Renaldo, maior destaque do jogo nos 45 minutos iniciais. Após um cruzamento da direita, a bola foi desviada e o atacante, na pequena área, esticou a perna e concluiu para o gol: 2 a 1. No segundo tempo, o Atlético, mais na vontade, insistiu na busca do segundo gol enquanto o Paraná recuou procurando administrar a vantagem. Mas o time do técnico Saulo de Freitas conseguiu segurar o ímpeto atleticano até os 40 minutos da etapa final, quando o atacante Fábio Júnior igualou novamente o marcador. A equipe mineira ainda pressionou em busca da vitória, mas o Paraná garantiu o empate fora de casa. No final do jogo, revoltado com a atuação de Abade, o gerente de Futebol do Atlético, Éder Aleixo, e alguns atletas do time alvinegro foram tirar satisfação com o árbitro. ?Você é ladrão e sem vergonha rapaz?, esbravejou o ex-jogador e atual dirigente.