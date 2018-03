Atlético-MG e São Paulo empatam por 2 a 2 Sem técnico e sem diretor de futebol - Carlos Augusto Barros e Silva pediu demissão - e ainda com os salários atrasados, os jogadores estão conseguindo se manter longe de toda a confusão política que trava o clube. O São Paulo empatou neste domingo com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por 2 a 2. Foi a terceira partida comandada pelo preparador de goleiros Rojas, com dois empates e uma vitória. Animados com a reação dentro de campo desde a demissão de Oswaldo de Oliveira, os atletas até lamentavam o empate. "Poderíamos até ter vencido o jogo. Perdemos muitos gols no primeiro tempo. O resultado foi bom mas era para ser bem melhor", resumia, inconformado, Luís Fabiano. "Fomos melhor do que o Atlético durante a maior parte do jogo. Mas deixamos escapar a chance da vitória", analisava Rogério Ceni. Os dois têm razão. O São Paulo começou oportunista neste domingo. A equipe estava ciente que enfrentava o Atlético pressionado pela própria torcida exigindo a saída de Celso Roth. Acostumados com tudo o que aconteceu com Oswaldo de Oliveira, os paulistas trataram de se aproveitar. As ordens eram duas: tocar a bola, atrair o tenso time mineiro e aproveitar os contragolpes. O ponto fraco no início era o nervosismo do estreante e visado Lugano. Cicinho acertou a trave aos três minutos. Porém, foi numa indecisão do zagueiro que permitiu a antecipação do volante Ferrugem de cabeça, que o Atlético saiu na frente no placar: 1 a 0. O gol, no entanto, não tranqüilizou os anfitriões. Empolgados, esqueceram a fragilidade técnica e tática e buscaram ampliar a vantagem. Pecado quase mortal de Roth. O São Paulo começou a aproveitar como queria as oportunidades para armar contragolpes diante da exposta - e fraca - zaga atleticana. Não demorou para Kaká colocar Luís Fabiano livre diante de Velloso aos 25 minutos. O drible no goleiro e o seu 24º gol em 24 partidas seguidas. A partir daí, a pressão contra Roth por parte dos torcedores aumentou e os jogadores mineiros mostravam todo o seu nervosismo abrindo ainda mais espaço atrás. Livre, Luís Fabiano perdeu dois gols incríveis. Mas coube a Kaká a virada momentânea. Ricardinho cobrou escanteio, o volante Genalvo falhou e deixou a bola passar. Ela sobrou livre para o jovem meia só empurrar para as redes: 2 a 1 aos 34 minutos. Kaká ainda está mal fisicamente, mas os seus lampejos de ótimo jogador estão voltando. O São Paulo teve a partida à disposição. Faltou precisão e companhia a Luís Fabiano. Reinaldo continua muito mal e desperdiçando ataques preciosos. A reação do Atlético foi um chute esporádico de Cicinho que acertou a trave de Rogério. "Podemos ganhar essa partida. Estamos fazendo tudo certo", resumia empolgado, Luís Fabiano. Tática - O São Paulo voltou mais seguro. Rojas mostrou conhecimento tático ao recuar Adriano como terceiro zagueiro. Com a mudança, o futebol de Lugano cresceu. O time dominava o jogo e tocava a bola. Celso Roth era xingado por todo o estádio quando Lúcio Flávio encobriu Rogério Ceni fazendo um gol lindo aos 20 minutos: 2 a 2. A partir daí, o ritmo da partida caiu. O empate acabava agradando tanto ao São Paulo como ao Atlético. Rojas fez seu time marcar na intermediária e gastar o tempo tocando a bola para passar o tempo. Conseguiu o seu intento. "Estamos obtendo a estabilidade que nos dá paz para jogar. Era o que precisávamos", confessava Júlio Baptista. Agora o time irá se preparar para enfrentar o Goiás pela Copa do Brasil na quinta-feira no Morumbi. Vale a classificação à semifinal. Ficha Técnica Atlético-MG ? Velloso; Cicinho, Nem, André Luís e Marquinhos (Alex); Genalvo, Ferrugem (Marcelo Silva), Lúcio Flávio e Juninho; Fábio Júnior (Quirino) e Guilherne. Técnico ? Celso Roth. São Paulo ? Rogério Ceni; Leonardo Moura, Lugano, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Júlio Baptista, Kaká e Ricardinho; Reinaldo e Luís Fabiano. Técnico ? Roberto Rojas (interino). Gols ? Ferrugem aos 10, Luís Fabiano aos 21 e Kaká aos 34 minutos do primeiro tempo; Lúcio Flávio aos 21 do segundo. Árbitro ? Carlos Eugênio Simon (RS). Cartão amarelo ? Juninho, Nem, Leonardo, André Luís, Ferrugem, Genalvo e Gustavo Nery. Cartão vermelho ? Fabiano. Local ? Mineirão. classificação