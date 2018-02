Atlético-MG é surpreendido pelo Villa Nova no Mineirão No retorno após a campanha vitoriosa na Série B de 2006, o Atlético Mineiro decepcionou os 20 mil torcedores que foram ao Mineirão e perdeu por 3 a 2, de virada, para o Villa Nova. O jogo foi a estréia do time alvinegro no Campeonato Mineiro, competição que não vence desde 2000. A derrota interrompeu uma série invicta de oito meses do Atlético no Mineirão. Nesse período, a equipe disputou 15 partidas diante de sua torcida, com 12 vitórias e três empates. O Atlético começou melhor a partida deste domingo e fez 1 a 0 logo aos 13 minutos do primeiro tempo, com Bilu. Aos 27, o Villa Nova aproveitou uma bobeada da defesa do time da casa para empatar, com Carsiano. No segundo tempo, o Atlético continuou melhor e Éder Luís fez o segundo gol, também aos 13 minutos. Em seguida, Paulo César, do Villa, foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o time de Nova Lima não se intimidou e conseguiu uma virada surpreendente, com gols de Danilo, aos 23, e Fabinho, aos 30. O Atlético volta a campo no próximo domingo, contra o Tupi, em Juiz de Fora. Já o Cruzeiro começou o Estadual com vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Rio Branco de Andradas. O destaque foi o estreante Rômulo, que veio do Grêmio. O atacante confirmou as expectativas sobre ele e marcou os dois gols da vitória, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 26 do segundo. O Rio Branco abriu o placar aos 19 minutos de partida, com um gol olímpico do meia Chico. CAMPEONATO MINEIRO Fase preliminar - 1.ª rodada Ituiutaba 3 x 1 Tupi Atlético Mineiro 2 x 3 Villa Nova Democrata-SL 1 x 0 Ipatinga Caldense 2 x 1 Democrata-GV Rio Branco de Andradas 1 x 2 Cruzeiro Classificação: 1.º - Ituiutaba, 4 pontos; 2.º - Villa Nova, 3; 3.º - Caldense, 3; 4.º - Cruzeiro, 3; 5.º - Democrata-SL, 3; 6.º - América, 1; 7.º - Guarani de Divinópolis, 1; 8.º - Tupi, 1; 9.º - Atlético Mineiro, zero; 10.º - Democrata-GV, zero; 11.º - Rio Branco, zero; 12.º - Ipatinga, zero. Atualizado às 21h01