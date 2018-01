Atlético-MG e Tupi empatam por 1 a 1 Atlético-MG e Tupi, empataram por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Municipal, em Juiz de Fora, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Ranieri abriu o placar para o Tupi, no primeiro tempo, e Kim empatou para o Atlético, na etapa final. Num jogo com muitas faltas - dois jogadores de cada equipe foram expulsos -, e muitos erros de passe, o empate não foi bom para os times. Tanto o Atlético, que chegou aos 7 pontos, em três partidas, quanto o Tupi, que agora soma nove pontos, em cinco jogos, observam o Cruzeiro disparar na liderança isolada e chegar aos 15 pontos, conquistados com a vitória sobre o Vila Nova, no sábado. O Atlético faz o clássico decisivo com o Cruzeiro, no próximo sábado, e o Tupi pega o América, na quarta-feira. O Atlético começou a partida nervoso, errando muitos passes e com a defesa mal posicionada. O Tupi não quis saber e partiu para a pressão. Logo aos 3 minutos, Jackson cruzou da direita, a zaga atleticana ficou só olhando, e Ranieri apareceu para fazer 1 a 0. Para piorar a situação do Atlético, em uma jogada infantil, aos 25 minutos, o lateral Cicinho foi expulso pelo árbitro Alicio Pena Júnior. O segundo tempo começou como o primeiro. Porém, com as equipes nervosas e cometendo faltas duras. Com menos de cinco minutos, o árbitro, na tentativa de acalmar o jogo, expulsou dois jogadores, após uma falta em cima do lateral atleticano Michel. Rodrigão do Tupi, autor da falta, e Alessandro, do Atlético, que havia acabado de entrar em campo, por reclamação, leveram o cartão vermelho. Cinco minutos depois, foi a vez do meia Jackson deixar a partida expulso, após cometer falta em Cleison. O atacante Kim, aos 11 minutos, aproveitando os espaços no campo, depois das quatro expulsões, arrancou do meio-campo, passou por dois adversários e entrou na área. Na saída do goleiro Paulo César, bateu cruzado, empatou: 1 a 1. Ainda pela quinta rodada do Mineiro, neste domingo, o América-MG empatou com o Ipatinga, em 2 a 2, em Belo Horizonte; a Caldense venceu o Social, por 2 a 1, em Poços de Caldas; e o Nacional perdeu para o Mamoré, por 1 a 0, em Uberaba. Ficha Técnica: Atlético-MG: Velloso; Cicinho, Neguete, Nem (Gutierrez) (Marquinhos) e Michel; Hélcio, Cleison, Genalvo e Paulinho; Kim e Guilherme (Alessandro). Técnico: Celso Roth. Tupi: Paulo César; Roni, Rodrigão, Alexandre Nunes e Ranieri; Marcelino, Nílson, Jaílton (Sérgio) e Jackson; Müller (Ronier) e Maurício. Técnico: José Ângelo. Gols: Ranieri, aos 3 minutos do primeiro tempo; Kim, aos 11 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alício Pena Júnior. Cartão amarelo: Paulinho, Neguete, Kim, Genalvo, Nilson, Rodrigão, Jackson e Sérgio. Cartão vermelho: Cicinho, Alessandro, Rodrigão e Jackson. Local: Estádio Municipal, em Juiz de Fora.