Atlético-MG: Edmar no gol da estréia Os 11 jogadores do Atlético-MG que irão estrear na terceira edição da Copa dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Vasco da Gama, foram definidos pelo técnico Geninho. O time titular será formado pelo goleiro Edmar, pelos zagueiros Gutierrez, Erlon e Edgar, pelos laterais Mancine e Rubens Júnior, pelos meio-campistas Genalvo, Djair e Alexandre, além dos atacantes Guilherme e Marques. A maior novidade foi a presença do jovem goleiro Edmar entre os titulares. O goleiro Eduardo, contratado junto à Portuguesa-RJ, será a segunda opção, enquanto Milagres, titular da equipe no primeiro semestre, ficará em treinamento no CT de Vespasiano com futuro indefinido. Apesar de ter escalado o meia Genalvo no time titular, o técnico Geninho pode confirmar de última hora a escalação do volante Leonardo (ex-União São João-SP). O jogador trata de tendinite no tornozelo, mas pode ser liberado pelo departamento médico. O zagueiro Nem também está com a delegação, mas ainda não teve sua documentação regularizada. Já o volante Cleison se recupera de uma cirurgia no púbis. O técnico Geninho continuará fazendo experiências ao longo da competição no Nordeste com os recém contratados para decidir a equipe que disputará o Campeonato Brasileiro, a partir de agosto. Aguardando mais reforços, Geninho utilizará na Copa dos Campeões o esquema 3-4-3, o mesmo estilo de jogo utilizado pelo treinador em seu trabalho à frente do Atlético-PR, último campeão da competição nacional. A situação do volante Gilberto Silva, pentacampeão com a Seleção Brasileira, também está indefinida. Apesar das especulações envolvendo o nome do jogador, a diretoria afirma que Gilberto Silva ainda não foi negociado. Mas uma coisa parece ser certa. Gilberto Silva não deve mais vestir a camisa do Atlético-MG neste segundo semestre. As últimas especulações dão conta do interesse das equipes turcas e italianas pelo futebol do jogador. As cifras referentes à sua venda chegam a US$ 10 milhões.