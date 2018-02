Atlético-MG elimina Brasiliense: 3 a 1 O Brasiliense foi batido pelo Atlético Mineiro por 3 a 1 e está eliminado da Copa do Brasil, na estréia do técnico Valdyr Espinosa que comandou o time pela primeira vez depois da saída de Edinho, às vésperas da partida de ida pelo torneio nacional. Os gols do Atlético, que também quebrou o recorde do Brasiliense, de 38 partidas sem perder em casa, foram marcados por Fábio Júnior (2) e Euller, com Aguinaldo descontando para o time candango. O time mineiro espera pelo vencedor do confronto entre Ituano e Fortaleza. No primeiro tempo a partida foi movimentada, onde parecia prevalecer a garra do time da casa. O Atlético saiu na frente aos 30 minutos com Fábio Júnior. Três minutos depois, o atacante atleticano ampliou ao aproveitar novo contra ataque para invadir a área e bater rasteiro no canto de França: 2 a 0. No segundo tempo, o Brasiliense tentou impor um ritmo melhor, aproveitou a indecisão do meio-campo adversário, e logo aos 2 minutos Aguinaldo, que substituíra Igor, descontou para 2 a 1. A reação atleticana veio em seguida. Euller, aos 10 minutos ampliou para 3 a 1 e acabou com o sonho do Brasiliense, ainda devolvendo a eliminação do time mineiro, sofrida em 2002, no Boca do Jacaré.