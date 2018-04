Atlético-MG empata com Inter por 1 a 1 Atlético-MG e Internacional empataram por 1 a 1, neste sábado, no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que mantém o time mineiro em situação complicada na competição. O Galo soma agora 35 pontos e permanece bem próximo da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha chegou aos 40 pontos e permanece numa posição intermediária na tabela de classificação. No Atlético, uma vitória neste sábado era considerado uma obrigação já que o time fará as duas próximas partidas fora de casa. A equipe do técnico Jair Picerni saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vitória e os jogadores alvinegros deixaram o gramado do Mineirão sob vaias dos torcedores. Apesar do equilíbrio no primeiro tempo, as melhores chances de gol foram criadas pele equipe visitante. Na mais clara oportunidade, aos 32 minutos, o ala esquerdo Chiquinho, de cabeça, desperdiçou debaixo das traves de Danrlei, após bela jogada pela esquerda do atacante Didi. Já no final da primeira etapa, o Galo levou perigo ao gol adversário, numa jogada individual do meia-atacante Rodrigo Fabri. Aos 43 minutos, o jogador atleticano carregou a bola e passou por três defensores, mas chutou fraco, facilitando a defesa de Clemer. O Atlético voltou mais disposto para o segundo tempo, enquanto a equipe gaúcha recuou um pouco, optando pelos contra-ataques. Aos 17 minutos, o atacante Alex Mineiro quebrou um jejum de sete partidas sem marcar no campeonato e abriu o placar para o time mineiro. O jovem Rafael Lopes, de 17 anos - que havia acabado de entrar no lugar de Márcio Santos -, em uma jogada de velocidade, serviu ao atacante do Galo, que tocou na saída de Clemer, fazendo 1 a 0. Menos de dez minutos depois, porém, o Inter empatou num forte chute de fora da área do meio-campista Fernandão. A bola entrou no ângulo direito do gol alvinegro, sem chances para Danrlei. "Poderíamos ter saído daqui com a vitória", lamentou Fernandão ao final do jogo.