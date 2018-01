Atlético-MG empata com o líder Inter Diante de 38 mil torcedores que compareceram ao Mineirão, mesmo debaixo da chuva que castigou a capital mineira desde o início da noite deste domingo, Atlético-MG e Internacional ficaram no empate por 1 a 1, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tinga marcou para os gaúchos e Rodrigo Fabri empatou para os mineiros. Com o resultado, o Inter se manteve na liderança da competição, com 51 pontos. Já o Galo, que se vencesse deixaria a zona de rebaixamento, manteve-se na 19ª colocação, agora com 30 pontos. Devido ao campo encharcado, a partida ficou muito truncada no primeiro tempo, com os dois times cometendo muitas faltas no meio campo. Com ligeira vantagem e com mais posse de bola, o Atlético tentava penetrar na defesa gaúcha pelo meio. Porém, não conseguia espaços para finalizar. Já o Internacional, posicionado na defesa, esperava as descidas do adversário para sair nos contra-ataques. Porém, a chuva foi o maior adversário da equipes que foram para o intervalo com o empate sem gols. Ao contrário da primeira etapa, quando se posicionou mais na defesa, o Internacional voltou mais determinado para o segundo tempo, e passou a pressionar o Atlético, que tentava se segurar. A chuva, que diminuiu, contribuiu para a melhora da partida. Com isso, o Colorado aproveitou para abrir o marcador. Aos 17, Élder Granja encontrou Tinga dentro da área. Sem marcação, o atacante chutou forte, no alto, para fazer Inter 1 a 0. Atrás no marcador, o Atlético saiu para o ataque, mesmo correndo o risco de novos contra-ataques. O armador Rodrigo Fabri, que tinha acabado de entrar, no lugar do volante Amaral, sofreu falta de Perdigão, na entrada da área, aos 32. Ele mesmo partiu para a cobrança e empatou a partida por 1 a 1. A bola ainda tocou na trave esquerda antes de entrar, sob o olhar do goleiro Clemer, que nada pôde fazer. O resultado acabou sendo justo pelo que as equipes apresentaram.