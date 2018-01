Atlético-MG empata em amistoso O Atlético-MG empatou nesta sexta-feira em 2 a 2 com o Mogi-Mirim, no interior paulista, encerrando a sua pré-temporada, que durou 28 dias, em Monte Sião, no Sul de Minas. O amistoso marcou a estréia do veterano meia Valdo, de 37 anos. Os gols do Galo foram marcados no primeiro tempo. O atacante Kim e o armador Ramon Menezes fizeram para a equipe alvinegra aos 8 e 11 minutos da primeira etapa, respectivamente. A equipe da casa, comandada pelo ex-zagueiro Adílson, reagiu no segundo tempo, empatando com gols de Wiliam e Juliano, aos 20 e 40 minutos. "Foi tudo bem, os jogadores estão aos poucos se adaptando à pesada carga de treinamentos O importante é colocar o time com ritmo de jogo para a gente ter uma boa estréia no Brasileiro", disse o técnico Levir Culpi.